Lampadina WiFi Tapo e sei subito SMART con meno di 10€

La Lampadina WiFi Tapo L520E è intelligente sotto molti aspetti. Prima di tutto perché, essendo compatibile con Alexa e Google Home, puoi gestirla comodamente con i comandi vocali. Inoltre, include un praticissimo monitoraggio dell’energia per avere tutto sotto controllo. Addirittura è dimmerabile dall’1% al 100%. Infine, garantisce un ottimo risparmio energetico trasformando la tua casa in un’abitazione smart. Non perdere altro tempo. Acquistala subito a meno di 10 euro su Amazon, il re delle offerte online.

Lampadina WiFi Tapo L520E: efficienza energetica, comfort assicurato

Con una Lampadina WiFi Tapo L520E hai tanta efficienza energetica, ma anche un comfort assicurato. Sostituiscila con tutte le lampadine di casa tua e scopri quanto puoi risparmiare sia di denaro che di tempo e sicurezza. Pensa, grazie all’applicazione ufficiale la gestisci da remoto in tutte le sue funzioni. Inoltre, attivando la Modalità Assenza, programmi accensione e spegnimento a intervalli di tempo stabiliti per simulare la presenza di qualcuno a casa.

Acquistala ora a soli 9,99 euro, invece di 10,99 euro. Questo super prezzo è un’esclusiva Prime. Quindi attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.