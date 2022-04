Lampadine smart: con le offerte di Primavera, queste 4 a prezzo REGALO

Puoi rendere tutta la tua casa Smart grazie a questo bundle super conveniente che ti mette a portata di mano non una ma bensì quattro lampadine Smart che ti stupiscono fin dal primo utilizzo.

Con le offerte di primavera presenti su Amazon, ti basta aprire la pagina e spuntare il coupon per portarti a casa questo pacchetto con una spesa di appena €26,99, un prezzo veramente irrisorio.

Capaci di fare di tutto e di più, grazie alle spedizioni Prime arrivano a casa tua senza costi aggiuntivi è in appena 1 o 2 giorni se possiedi un abbonamento attivo sul tuo account.

Lampadine Smart eccezionali: con questa offerta mai più senza

Sono delle lampadine veramente eccezionali queste che ti sto proponendo è che sono in promozione su Amazon. Grazie a loro puoi rendere l’illuminazione della tua casa veramente eccezionale perché non solo la puoi personalizzare come meglio credi, ma la puoi persino automatizzare.

Infatti non è un mistero che siano completamente compatibili sia con Amazon Alexa che con Google Assistant per poterle comandare mediante l’applicazione sul tuo smartphone o sfruttando semplicemente la tua voce con dei comandi vocali. Proprio grazie a quest’ultima possibilità, puoi finanche creare delle routine personalizzate e trovare le luci accese e spente a determinati orari senza che tu debba fare qualcosa in più.

Trattandosi di lampadine multicolor non solo ti viene data la possibilità di scegliere una tonalità di bianco che più ti soddisfi, ma hai a disposizione ben 16 milioni di colori su cui spaziare con la tua creatività. Conta che puoi anche modificare l’intensità del fascio di luce con un semplice click. E se infine sei in meno di far festa, scegli una delle modalità prestabilite e crea effetti unici in una sola mossa.

Concludo col dirti che sono dotati di attacco E27 così che puoi utilizzarle praticamente su qualunque lampada da tavolo o lampadario tu abbia in casa.

Acquista immediatamente questo pack con 4 lampadine Smart differenti su Amazon approfittando del coupon con un solo click e delle offerte di primavera ora in corso. Così facendo concludi il tuo acquisto con appena €26,99 e non puoi rimanere deluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.