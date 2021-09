Lampadine Smart: Kit da 4 in offerta con questo COUPON (-51%)

Le lampadine smart di HaoDeng si trovano in offerta su Amazon a 21€, applicando il seguente codice promozionale il fase d'acquisto si sblocca uno sconto del 51%.

TFBS2Z8D

Si tratta di un kit con 4 lampadine smart RGB, dotate di Wi-Fi e in grado di interfacciarsi con il sistema domotico di casa, sia esso basato su Amazon Echo, Google Home o Apple HomeKit. Le luci mutlicolore sviluppano ben 60W di potenza e offrono una gamma di bianco da 2700k a 6500k, per illuminare al meglio tutti gli ambienti di casa, regolandone la luminosità a proprio piacimento.

Come ogni luce smart che si rispetti, questo modello risulta compatibile con Apple Home Kit e con i dispositivi Amazon Echo e Google Home, basta accedere all’applicazione del vostro sistema ed integrare l’apposita funzione dedicata ai prodotti HUE. Tramite l'applicazione o i comandi vocali è possibile modificare la luminosità e la temperatura colore, per creare l'atmosfera migliore in ogni occasione.

Oggi è possibile acquistae il bundle con 4 lampadine smart HaoDeng in offerta su Amazon a 21€, digitando il codice TFBS2Z8D in fase di pagamento.