Lampadine smart: il valore, oltre al prezzo e allo sconto

Se c'è un elemento che fa scattare automatica la curiosità nei confronti delle lampadine smart compatibili con Alexa, questo elemento è lo sconto. Succede perché non si ha ancora la piena consapevolezza di ciò che una lampadina smart può offrire, dei risparmi che consente e della comodità che è in grado di generare. Succede così che una coppia di lampadine come quelle dimmerabili Antela da 9W si facciano notare più per il taglio del 26% sul prezzo (12,65 euro a coppia) che non per l'esperienza che sono in grado di offrire.

Lampadine smart: oltre lo sconto c'è di più

Il valore aggiunto è quello offerto dai dispositivi smart. Il controllo vocale, il controllo da remoto, la personalizzazione. Ma non è soltanto una questione di comodità: se l'accensione e spegnimento di una lampadina non dipendono più dalla posizione dell'interruttore (elemento ad oggi ancora vincolante), allora significa che in una casa si possono tranquillamente spostare mobili e suppellettili senza più problemi. Laddove c'è alimentazione potrà esserci un punto illuminante, ma l'interruttore viene di fatto smaterializzato poiché la voce arriva ovunque.

Questi ultimi sono risparmi diretti importanti, sia in termini di costo che in termini di lavoro necessario. A tutto ciò può aggiungersi la comodità della regolazione di una luce quando si hanno difficoltà di movimento o quando le braccia di Morfeo ci hanno già accolti e alzarsi dal letto (o dal divano) diventa un onere eccessivo rispetto ad un semplice “Alexa, spegni la luce”.

Nel tempo questo tipo di lampadine è migliorato in termini di lumen e di capacità illuminante nell'area dei 2700k delle luci calde. Inoltre si sono moltiplicati gli assistenti vocali nelle case, elemento abilitante necessario per poter controllare gli elementi intelligenti di una smart home. Dove c'è un Echo – la nuova generazione parte da 39,99 euro – può esserci una lampadina smart e dove c'è una lampadina smart ci sono tutti i vantaggi che la cosa comporta.

Soluzioni e modelli non mancano. Gli sconti sono ormai continui: portare in casa 4-5 lampadine smart significa creare scenari in grado di rispondere a specifiche utilità, il tutto ad un costo ben inferiore a qualsiasi soluzione domotica più complessa e con la possibilità di integrare il tutto ad altri elementi smart.