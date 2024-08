Lancia il tuo sito WordPress in pochi minuti con SiteGround

Molti appassionati di Web pensano che lanciare il proprio sito basato su WordPress sia complicato, che servano particolari competenze e che si debbano possedere almeno le basi di qualche linguaggio di programmazione. Non c’è niente di più sbagliato, perché oggi costruire e mettere online un sito WordPress con SiteGround è una delle operazioni più semplici che esistano. Forte di due decenni di esperienza nel campo del Web hosting, SiteGround offre infatti soluzioni di WordPress gestito e di eCommerce che consentono a tutti di lanciare il proprio sito in maniera semplice, veloce e senza nessuna competenza specifica. Il tutto a costi davvero ridotti!

WordPress facile e veloce con gli strumenti di SiteGround

SiteGround offre tanta semplicità abbinata a prestazioni di alto livello. Il servizio mette infatti a disposizione un’infrastruttura basata su Google Cloud con caching integrato che consente prestazioni fino a 5 volte più veloci, una CDN gratuita attivabile con un solo clic e un veloce database MySQL personalizzato.

SiteGround offre inoltre lo strumento WordPress Starter che consente di avere WordPress installato automaticamente sull’account del cliente insieme ai plug-in desiderati. Sono automatici anche l’installazione degli aggiornamenti di WordPress e le patch contro gli exploit comuni della piattaforma. Sul fronte prestazioni, SiteGround include invece la versione estesa del plug-in Speed Optimizer che consente di migliorare la velocità del sito.

Il cliente può impostare quindi la versione ottimale di PHP, può attivare l’opzione HTTPS e utilizzare diversi strumenti per l’ottimizzazione di immagini, fogli di stile CSS e molto altro. SiteGround assicura anche che, grazie alla sua esclusiva implementazione del codice PHP, il caricamento delle pagine può arrivare ad essere più veloce del 30%.

Vista questa breve panoramica delle tante funzionalità incluse nel servizio, vediamo adesso i prezzi dei piani di hosting WordPress di SiteGround. Il piano StartUp di 12 mesi con pagamento effettuato in anticipo consente un risparmio dell’81% e costa appena 2,99 euro al mese. Chi necessita invece di soluzioni più avanzate ha a disposizione gli altri piani da 5,49 e 8,49 euro al mese, anche in questo caso con pagamento annuale anticipato. In qualunque caso ci sono il dominio gratuito per il primo anno e la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.