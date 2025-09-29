 Lancia ora il tuo progetto online: fino al 75% di sconto su hosting + AI Website Builder
Hostinger: fino al 75% di sconto su hosting e AI Website Builder per siti personali, e-commerce e blog. Dominio incluso, migrazione gratuita e supporto 24/7.
Telecomunicazioni Domini e hosting
Una forte presenza online può davvero cambiare le sorti di un progetto. Che si tratti di un sito personale per farti conoscere, di un portfolio creativo per attirare clienti, o di un e-commerce per vendere i tuoi prodotti in tutto il mondo, avere la piattaforma giusta fa la differenza. Con Hostinger, grazie a sconti fino al 75% sull’hosting e all’AI Website Builder incluso, puoi dare vita alle tue idee online in modo semplice, veloce e professionale.

Hosting veloce, sicuro e scalabile

Hostinger mette a disposizione diversi piani, dal Premium a soli 2,99 €/mese fino al Cloud Startup da 7,99 €/mese, tutti con dominio gratuito per un anno, SSL illimitati e backup automatici. Che tu voglia aprire un piccolo blog o gestire un e-commerce con centinaia di prodotti, avrai performance elevate, storage SSD o NVMe e una garanzia di uptime del 99,9%.

Crea il tuo sito con l’AI Website Builder

Dimentica i complicati editor: con l’AI Website Builder bastano poche domande per generare in automatico il design del tuo sito. In pochi minuti puoi avere un portfolio fotografico elegante, un negozio online pronto per accettare ordini, o un sito vetrina per la tua attività locale. Il tutto con testi ottimizzati, layout moderni e strumenti SEO già integrati.

Migrazione senza interruzioni e supporto 24/7

Passare a Hostinger è semplice e gratuito: il team tecnico migra il tuo sito senza downtime e senza perdita di dati. Inoltre, hai sempre a disposizione supporto 24/7 in più lingue, con tempi di risposta medi di due minuti. La dashboard intuitiva ti permette di gestire hosting, domini, email e da un unico pannello. Per conoscere l'offerta completa di Hostinger clicca qui.

Pubblicato il 29 set 2025

Lucrezia Cerbara
29 set 2025
