Lanciare un sito web costa troppo? Con Hostinger bastano meno di 3€ al mese

Super promo Hostinger, con sconti fino all'80% su tutti i piani ricchi di strumenti: dal website builder AI al dominio gratuito incluso.
Informatica Cloud & Hosting
Rimandare il tuo progetto web non conviene più. Se a spaventarti sono i costi, infatti, con Hostinger vai sul sicuro grazie a una promozione che sconta fino all’80% tutti i piani web hosting ricchi di funzioni, strumenti e vantaggi. Come, ad esempio, tool basati sull’Intelligenza Artificiale, dominio gratuito e backup incluso.

Scopri Hostinger: 80% di sconto

Perché approfittare della promo Hostinger

Cosa includono i piani Hostinger? Lo strumento più interessante è certamente il Website Builder con AI: descrivi la tua idea per ottenere automaticamente layout, immagini e testi; l’editor drag and drop consente poi di personalizzare tutto in modo intuitivo.

Anche WordPress diventa immediato: è possibile creare un sito con l’AI, usare un template o partire da zero, mentre Hostinger si occupa di manutenzione, velocità e sicurezza. L’ecosistema AI include Kodee, un agente che fornisce assistenza immediata, logo maker e generatore di immagini.

Ma i vantaggi Hostinger non finiscono qui, perché i piani includono: 3 mesi gratis, dominio gratuito per 1 anno, SSL gratuito, backup automatici, migrazione gratuita senza downtime, email marketing gratuito per 1 anno, CDN gratuita e strumento WordPress Multisite.

Scopri l’offerta Hostinger e scegli il piano giusto

E i costi? Il piano Premium è disponibile a 2,49 euro, in offerta scontato dell’80%; puoi sottoscrivere il piano Business – sempre con l’80% di sconto – a 2,99 euro al mese; infine, a 6,99 euro al mese, c’è Cloud Startup, scontato invece del 73%. Inclusi: assistenza 24/7, annullamento in qualsiasi momento e 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

Di fatto, si tratta di un’occasione unica per dare vita al tuo progetto online, che si tratti di un blog, di un negozio, un portfolio o semplicemente un sito web informativo. Approfitta degli sconti Hostinger: risparmia fino all’80% sui piani per lanciare le tue idee a un costo ridotto.

Pubblicato il 10 feb 2026

Eleonora Busi
10 feb 2026
