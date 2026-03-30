L'app della Casa Bianca registra la posizione degli utenti

La Casa Bianca ha annunciato la disponibilità della nuova app per Android e iOS che permette di conoscere tutte le notizie sulle attività dell’amministrazione Trump “direttamente dalla fonte, senza filtri“, come specificato con un post su X. C’è solo un piccolo particolare: l’app registra la posizione degli utenti.

App usata per “spiare” i cittadini statunitensi?

L’app The White House è praticamente la versione mobile del sito web. Viene definita la linea diretta tra gli americani e l’amministrazione Trump senza intermediari. In pratica viene evidenziato che si possono leggere tutte le notizia senza le presunte “censure” dei media. Nella parte inferiore ci sono cinque schede: Home, News, Live, Social e Gallery. I cittadini statunitensi potranno:

Riceve notifiche per le ultime notizie su annunci importanti, provvedimenti esecutivi e altre priorità chiave

Guardare in diretta streaming briefing, discorsi e momenti storici

Accedere ad una ricca e dinamica libreria multimediale con i momenti salienti

Rimanere aggiornati sulle ultime novità in materia di politiche

Inviare opinioni e feedback direttamente all’Amministrazione

Nella scheda Social ci sono ovviamente i contenuti pubblicati su X, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. È possibile anche inviare un messaggio al Presidente. Nella parte superiore della pagina c’è un pulsante “Get in Touch”. Una delle opzioni porta al web form che consente di inviare una segnalazione all’ICE. È quindi un invito ad indicare la presenza di eventuali immigrati clandestini.

🇺🇸 🚀 LAUNCHED: THE WHITE HOUSE APP Live streams. Real-time updates. Straight from the source, no filter. The conversation everyone’s watching is now at your fingertips. Download here ⬇️

📲 App Store: https://t.co/VC8lwiyO0G 📲 Google Play Store: https://t.co/zFjVcveGOV pic.twitter.com/xxaaSr1irC — The White House (@WhiteHouse) March 27, 2026

Sotto il post condiviso su X è apparsa una nota della collettività. Informa gli utenti che uno sviluppatore ha scoperto una funzionalità nascosta. Alcune stringhe nel codice dell’app Android indicano la richiesta di un permesso per l’accesso alla posizione geografica esatta. Questa informazione viene inviata ad un server di terze parti ogni 4,5 minuti. Non c’è nessuna opzione per disattivare il tracciamento. Sembra quindi la tradizionale attività di uno spyware.