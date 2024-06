L'app di Leica trasforma iPhone in una fotocamera professionale

Leica ha lanciato una nuova app per iPhone su App Store che permette di utilizzare la fotocamera dello smartphone come se fosse una reflex professionale. L’applicazione permette infatti di smanettare con diverse impostazioni avanzate, oltre che selezionare degli obiettivi specifici per ottenere ingrandimenti e grandangoli diversi.

Leica LUX permette di scattare foto professionali con iPhone

Leica LUX è attualmente disponibile solo su iPhone ed è un’app pensata per scattare mettendo mano, in maniera del tutto manuale, alle impostazioni avanzate che riguardano l’apertura dell’obiettivo, il tempo di scatto e altro, oltre a poter anche salvare in formato RAW e ProRAW.

Si potranno selezionare differenti obiettivi per ottenere inquadrature diverse, grazie a una simulazione digitale dei modelli: è possibile scegliere tra Noctilux-M 50mm f/1.2, Summilux-M 28mm f/1.4 e Summilux-M 35mm f/1.4, ovviamente tutti selezionabili con un tocco. Sono anche stati annunciati nuovi obiettivi che verranno aggiunti nei prossimi aggiornamenti.

L’app rende anche possibile scegliere tra una serie di regolazioni colore, denominate “Leica Looks”, che permettono di avere lo stesso tipo di gradazione presente nelle fotocamere professionali. In totale sono presenti 11 profili, tra cui Classico, Contemporaneo, Bianco e nero, Vivido ed Eterno. Non mancano effetti caratteristici e piuttosto diffusi come il bokeh caratteristico dell’azienda.

Leica LUX non è tuttavia soltanto destinata ai più esperti che sanno muoversi tra le varie impostazioni avanzate, ma anche a coloro che vogliono scattare velocemente una foto, senza rinunciare agli effetti avanzati e professionali che l’app ha in grado di offrire. In tal caso, basterà impostare la modalità completamente automatica che svolgerà il grosso del lavoro.

L’app è gratis, ma l’utilizzo di tutte le funzionalità richiede degli acquisti in app. La versione gratuita offre infatti un solo obiettivo insieme a 5 effetti colore “Leica Look”, mentre con la versione Pro completa di tutto ha invece un costo di 6,99$ (circa 6,42€).