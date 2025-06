L'app Xbox includerà Steam e il Game Pass in un'unica libreria

Microsoft sta introducendo un’interessante novità per l’app Xbox su PC Windows, che permetterà di unificare i giochi in un’unica libreria. Si tratta di una nuova funzionalità consente di aggregare automaticamente i giochi installati da Steam, Battle.net, Xbox e Game Pass, eliminando la necessità di passare da un launcher all’altro per trovare ed avviare il titolo desiderato. Con un’interfaccia intuitiva, l’app aggiorna l’elenco dei giochi recenti, includendo titoli da tutte le piattaforme supportate, permettendo ai giocatori di riprendere rapidamente da dove avevano lasciato. Inoltre, per chi desidera un’esperienza più ordinata, è possibile nascondere le piattaforme non utilizzate tramite le impostazioni dell’app, mantenendo la libreria pulita e organizzata.

L’app Xbox su PC unirà i titoli Steam e Game Pass in un’unica libreria

Attualmente, questa funzione è in fase di test per gli utenti iscritti al programma Xbox Insider nella sezione dedicata al gioco su PC, ma Microsoft ha annunciato che presto sarà disponibile per tutti. Entro la stagione natalizia, la libreria unificata arriverà anche sui dispositivi portatili Windows, come ROG Xbox Ally e Ally X, consentendo ai giocatori di portare con sé l’intera collezione di giochi ovunque vadano.

Per provarla in anteprima, è sufficiente scaricare l’app Xbox Insider Hub su un PC Windows e registrarsi al programma di anteprima per la sezione gioco su PC. Una volta completata la procedura, la libreria unificata sarà visibile nell’app Xbox, permettendo di gestire e avviare agevolmente i propri giochi.

Con questa scelta, l’obiettivo di Microsoft per il futuro è ampliare il numero di piattaforme supportate, trasformando l’app Xbox in un hub centrale per tutti i giochi su PC. Questo sviluppo si inserisce in una strategia più ampia per migliorare l’esperienza di gioco su Windows, riducendo la frammentazione tipica delle diverse piattaforme digitali. L’integrazione della libreria unificata sui dispositivi portatili risponde inoltre alla crescente popolarità del gioco in mobilità, offrendo maggiore flessibilità ai giocatori. Si tratta inoltre di qualcosa che sembra anticipare il futuro arrivo di Steam nelle console, di cui tanto si è parlato diverse settimane fa.