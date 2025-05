L'Apple Watch con fotocamera è stato cancellato

Nelle scorse settimane si è vociferata l’intenzione di Apple di rendere disponibile sul mercato un nuovo modello di Apple Watch dotato di fotocamera, con lancio previsto nel 2027, andando inevitabilmente a rivoluzionare il concetto di smarwatch. A quanto pare, però, le cose non andranno in questo modo. Il progetto, infatti, sarebbe stato cancellato.

L’Apple Watch con fotocamera non si farà

Andando maggiormente in dettaglio, secondo quanto riferito da Bloomberg nelle scorse ore, Apple stava lavorando contemporaneamente a versioni “cam-equipped” sia dell’Apple Watch Series che dell’Apple Watch Ultra, con una fotocamera integrata non pensata per FaceTime o selfie, ma per l’interazione intelligente con l’ambiente circostante.

L’Apple Watch, dunque, avrebbe utilizzato la fotocamera per riconoscere oggetti, leggere informazioni da vetrine di negozi, identificare piante, tradurre scritte in tempo reale, suggerire orari di apertura e molto altro. Una sorta di Visual Intelligence da polso, sulla falsariga di quanto già offerto ad oggi su iPhone tramite la fotocamera, appunto.

Il colosso di Cupertino, però, avrebbe deciso di mettere tutto in pausa, se non addirittura di abbandonare definitivamente il progetto. Le ragioni non sono al momento note, potrebbero esserci limiti tecnici, problemi di privacy, costi troppo elevati o anche il timore di prendere una “cantonata”.

Da tenere presente che anche se Apple non sta più pianificando un Apple Watch con fotocamera, sta ancora sviluppando degli AirPods con piccole fotocamere all’interno. In questo caso, le fotocamere dovrebbero essere sensori a infrarossi per abilitare funzionalità come l’audio spaziale migliorato, il controllo dei gesti in aria e le funzionalità di intelligenza artificiale.