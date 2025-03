L'Apple Watch SE in plastica è a rischio

La già vociferata idea di realizzare un Apple Watch SE realizzato in plastica, ancora più economico e pensato per i più giovani, pareva essere parecchio interessante, ma a quanto pare il colosso di Cupertino ha avuto dei ripensamenti a tal riguardo, almeno per il momento.

L’Apple Watch SE in plastica potrebbe non arrivare mai

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, infatti, Apple avrebbe rivalutato la messa a punto della versione in plastica del suo smartwatch a causa di due fattori chiave: problemi di design e costi di produzione troppo elevati.

Andando maggiormente in dettaglio, per quel che riguarda i problemi di design, il team preposto di Apple non sarebbe soddisfatto dell’estetica del modello in plastica. L’azienda ha sempre puntato su materiali premium e un Apple Watch meno raffinato potrebbe non allinearsi agli standard di qualità del brand.

Relativamente ai costi di produzione, invece, l’obiettivo del progetto era ridurre le spese rispetto al modello attuale con cassa in alluminio, ma il team operativo non è riuscito a rendere il prodotto sufficientemente economico da giustificarne la realizzazione. Se la differenza di prezzo con la versione in alluminio è ridotta all’osso, un Apple Watch SE in plastica non avrebbe ragione di esistere sul mercato.

Se la “mela morsicata” non riesce a trovare soddisfacente l’uso di materiali plastici e a ridurre i costi in maniera significativa, potrebbe comunque decidere di lanciare sul mercato una nuova versione di Apple Watch SE nel 2025 o 2026, magari migliorando il design in alluminio già in uso, implementando un chip più veloce e nuove funzionalità.