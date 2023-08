Lapsus$: Arion Kurtaj è uno dei leader del gruppo

Un giudice di Londra ha confermato che un 18enne di Oxford era un leader del gruppo Lapsus$, Insieme ad altri “colleghi” teenager, Arion Kurtaj ha effettuato numerosi attacchi tra il 2021 e 2022. Tra le vittime più illustri ci sono NVIDIA, Samsung, Microsoft, Vodafone, T-Mobile, Okla, Uber, Twilio, Cisco, Ubisoft, Globant e Rockstar Games. Gli arresti dei principali membri in Regno Unito e Brasile hanno interrotto le loro attività.

Chi è Arion Kurtaj?

Arion Kurtaj, minorenne all’epoca dei fatti, è stato arrestato due volte a gennaio e marzo 2022, ma successivamente rilasciato. Nel 2021 ha effettuato un attacco contro British Telecom e EE (insieme al collega 17enne), chiedendo un riscatto di 4 milioni di sterline per i dati rubati dai server. Kurtaj ha successivamente usato i dettagli delle SIM ottenute da cinque vittime per rubare circa 100.000 sterline in criptovalute dai loro wallet.

Dopo il primo arresto di gennaio 2022, la coppia di cybercriminali ha colpito NVIDIA e altre aziende. I due sono stati nuovamente arrestati a marzo 2022 e l’identità di Kurtaj è stata svelata da hacker rivali.

Kurtaj è stato portato in custodia in hotel, impedendogli l’accesso a Internet. Nonostante ciò è riuscito ad accedere ai servizi cloud con una Amazon Fire TV Stick, uno smartphone, una tastiera e un mouse. Con questi dispositivi ha effettuato gli attacchi contro Revolut, Uber e Rockstar Games (il famoso leak di GTA 6). È stato quindi arrestato per la terza volta a settembre 2022 ed è rimasto in carcere fino al processo.

Kurtaj soffre di autismo, quindi non è comparso in tribunale. Anche il collega 17enne è autistico e si trova in custodia cautelare. La giuria dovrà ora determinare se è colpevole o meno delle suddette azioni criminali.