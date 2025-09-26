Laptop da 17,3 pollici in DOPPIO SCONTO su Amazon: solo € 349

Un vero e proprio desktop replacement, che non ha nulla da invidiare a un PC fisso tradizionale: ACEMAGIC AX17 è in doppio sconto su Amazon. Approfittane per mettere sulla tua scrivania il laptop da 17,3 pollici con display Full HD. C’è il sistema operativo Windows 11, preinstallato e pronto all’uso, con licenza Microsoft per ricevere gli aggiornamenti distribuiti. In questo momento lo puoi acquistare al prezzo stracciato di 349 euro, con un risparmio notevole in confronto al listino ufficiale del marchio.

ACEMAGIC AX17: le specifiche del laptop

Oltre allo schermo di grandi dimensioni, tra le altre caratteristiche integrate troviamo il processore Intel N97 con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD, affiancato da 16 GB di RAM e SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono la webcam con microfono, i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless e la batteria con autonomia elevata. Il tutto è racchiuso da un case dal profilo elegante e sottile, con design ottimizzato per la dissipazione del calore. L’immagine qui sotto mostra le porte fisiche per il collegamento delle periferiche, maggiori informazioni nella pagina dedicata.

Si tratta di un doppio sconto che porta il laptop ACEMAGIC AX17 dai 559 euro di listino al prezzo finale di soli 349 euro. La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda ti basta attivare il coupon che trovi nella scheda su Amazon.

La spedizione è gestita dall’e-commerce con la consegna gratis prevista entro pochi giorni se lo ordini subito. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,5/5.