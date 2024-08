Laptop ACEMAGIC AX16 Pro, PREZZO STRACCIATO: pochi pezzi

Amazon propone oggi ACEMAGIC AX16 Pro al suo prezzo minimo storico. È il laptop pronto a tutto: lavoro, streaming dei contenuti multimediali, navigazione online, sessioni studio e gaming. Ha in dotazione un comparto hardware di alto profilo e un design curato nei minimi dettagli. Si tratta di un’offerta a tempo e non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft.

ACEMAGIC AX16 Pro: le specifiche tecniche del laptop

Tra le specifiche tecniche ci sono il display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD perfetto per l’intrattenimento e la produttività in multitasking, processore AMD Ryzen 7 5700U con chip grafico ‎AMD Radeon RX Vega 8, ben 16 GB di RAM, un’unità SSD NVMe da 512 GB espandibile con microSD, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, tastiera retroilluminata, ampio touchpad, webcam HD con microfono, altoparlanti, le porte fisiche mostrate dall’immagine qui sotto e la batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Windows 11. Per tutti gli altri dettagli, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Il forte sconto applicato in automatico, fino a esaurimento scorte, ti permette di acquistare ACEMAGIC AX16 Pro, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di soli 474 euro, il minimo storico da quando è in vendita. Il risparmio è notevole, considerando che la cifra chiesta dal produttore nel suo listino ufficiale è di 699 euro.

Come anticipato in apertura, è un’offerta a tempo: il consiglio, se sei interessato, è di mettere subito il laptop nel carrello. Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, entro domani arriverà a casa tua con la spedizione gratuita da parte di Amazon.