Laptop ACEMAGIC con CPU Intel e W11 a PREZZO STRACCIATO

Metti sulla scrivania ACEMAGIC AX16 a soli 299 euro. In questo momento, il laptop è protagonista di un doppio sconto su Amazon che lo rende un affare da cogliere al volo, soprattutto in vista del ritorno al lavoro o sui banchi di scuola. Passiamo in rassegna di seguito i suoi principali punti di forza sul fronte hardware, che si aggiungono a un design elegante, ricercato e sottile.

ACEMAGIC AX16: le specifiche tecniche del laptop

Le specifiche tecniche in dotazione sono quelle di un portatile adatto anche a gestire la produttività di base quotidiana (documenti, poste elettronica, navigazione, comunicazione): display Full HD da 16 pollici, processore Intel N95 con GPU ‎Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB espandibile fino a 2 TB, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, webcam con microfono e altoparlanti stereo, tre porte USB 3.2 Type-A, una USB-C, slot microSD, uscita video HDMI, jack audio e batteria interna con autonomia elevata. Rimandiamo alla scheda completa per saperne di più. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft.

Grazie al doppio sconto di oggi, puoi acquistare ACEMAGIC AX16 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 299 euro. La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, per ottenere la seconda non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Ordinalo ora per riceverlo già entro domani con la consegna gratuita affidata alla rete logistica di Amazon. Infine, ti segnaliamo il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di mettere alla prova il laptop: 4,3 stelle su 5.