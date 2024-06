Laptop ACEMAGIC (Intel, W11, 16/512GB) a -200€: eccolo

ACEMAGIC AX16 in doppio sconto (-200 euro) è l’affare del giorno nella categoria laptop. Integra caratteristiche che lo rendono adatto per il lavoro, per lo studio e per la navigazione online e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero, in un form factor perfetto sia per la scrivania che per la mobilità. Devi solo attivare il coupon su Amazon e metterlo nel carrello per non lasciarti sfuggire l’occasione che lo porta al suo prezzo minimo. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

ACEMAGIC AX16: le specifiche del laptop

Di seguito l’elenco con le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione. Per conoscere tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare la scheda completa del prodotto. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 nella versione Home e con licenza ufficiale Microsoft.

Display Full HD da 16 con risoluzione 1920×1200 pixel;

processore Intel N95 di dodicesima generazione con GPU ‎Intel UHD Graphics;

16 GB di RAM DDR4;

SSD da 512 GB;

Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0;

webcam con microfono e altoparlanti;

tre porte USB 3.2 Type-A, una USB-C, slot microSD, uscita video HDMI e jack audio;

atteria con autonomia elevata.

Al prezzo ufficiale di soli 299 euro, grazie al doppio sconto (-200 euro) proposto oggi, il laptop ACEMAGIC AX16 è un ottimo affare per chi cerca un portatile dal design curato e dalle prestazioni adatte anche alla produttività. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. La spedizione è gestita da Amazon, per il massimo dell’affidabilità.