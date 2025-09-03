 Laptop Acer con AI in DOPPIO SCONTO: inserisci questo codice
Pronto per l'intelligenza artificiale, il laptop Acer Aspire 14 AI oggi è protagonista di un'interessante offerta a tempo su Amazon.
Pronto per l'intelligenza artificiale, il laptop Acer Aspire 14 AI oggi è protagonista di un'interessante offerta a tempo su Amazon.

Ti segnaliamo l’offerta a tempo che propone Acer Aspire 14 AI con un doppio sconto molto interessante. Come si può intuire dal nome, il laptop integra il supporto nativo all’intelligenza artificiale. Per approfittarne non devi far altro che inserire il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” durante il check out, prima di effettuare il pagamento. L’intera esperienza si concentra sul display OLED da 14 pollici con risoluzione WUXGA e cerniera Lie-Flat che ruota fino a 180 gradi.

Acer Aspire 14 AI: come ottenere il doppio sconto

Il cuore pulsante è costituito dal processore Intel Core Ultra 5-226V con chip grafico Intel Arc e componente dedicata all’intelligenza artificiale: si tratta infatti di un Copilot+ PC pronto per ogni impiego, anche nell’ambito della produttività. Lo affiancano 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione. A questo si aggiungono connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, porte USB-C con Thunderbolt, webcam con microfono e batteria con autonomia elevata. Altri dettagli nella scheda completa. Il sistema operativo è Windows 11, preinstallato e con accesso a tutti gli aggiornamenti distribuiti.

È al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Approfitta del doppio sconto e metti sulla tua scrivania il laptop Acer Aspire 14 AI con una spesa di 784 euro. Venduto e spedito da Amazon, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis.

acer Aspire 14 AI Laptop | Display 14” WUXGA OLED | Intel Core Ultra 5-226V | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Copilot+ PC | Windows 11 | QWERTY | PC Portatile IA, 14″

15 anni dell’e-commerce in Italia: per celebrarli, propone un evento ricco di promozioni. Nella sezione apposita trovi una selezione accurata di offerte, delle quali approfittare con il codice IT15Y da digitare prima del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2025

Davide Tommasi
3 set 2025
