 100 euro in meno sul laptop Acer Aspire Go 15: grande occasione
100 euro in meno sul laptop Acer Aspire Go 15: grande occasione

Produttività, studio e intrattenimento nel tempo libero: il laptop Acer Aspire Go 15 è pronto a tutto, lo trovi in offerta su Amazon.
100 euro in meno sul laptop Acer Aspire Go 15: grande occasione
Tecnologia Laptop
Produttività, studio e intrattenimento nel tempo libero: il laptop Acer Aspire Go 15 è pronto a tutto, lo trovi in offerta su Amazon.

Amazon ha appena lanciato un’offerta a tempo che sta facendo crollare il prezzo di Acer Aspire Go 15, il laptop del marchio che consigliamo di prendere in considerazione a tutti coloro che stanno cercando un nuovo portatile. C’è un importante sconto di 100 euro rispetto al listino ufficiale, applicato in automatico: non servono coupon o codici promozionali, bisogna solo metterlo nel carrello e completare l’ordine.

Compra il laptop Acer in offerta

Acer Aspire Go 15: l’offerta Amazon da non perdere

I punti di forza sono tanti. Partiamo da quelli del comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11, nella sua versione Home e con licenza ufficiale Microsoft che assicura di ricevere gli aggiornamenti non appena distribuiti. Vale la pena anche dare uno sguardo alle specifiche tecniche integrate che lo rendono adatto alla produttività e non solo. Ecco quelle più importanti, per altri dettagli visita la pagina dedicata.

  • Display Full HD da 15,6 pollici;
  • processore AMD Ryzen 5 5625 con GPU AMD Radeon;
  • 16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe da 1 TB;
  • connettività Wi-Fi 6, Bluetooth ed Ethernet;
  • una porta USB-C e tre USB-A 3.2, jack audio;
  • uscita video HDMI full size.

 

Il design del laptop Acer Aspire Go 15

Grazie allo sconto di 100 euro sul listino ufficiale puoi acquistare il laptop Acer Aspire Go 15 al prezzo di soli 449 euro, una spesa davvero contenuta. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo e come tale potrebbe scadere o andare sold out in fretta.

acer Aspire Go 15 AG15-42P-R5UW PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 5 5625U, RAM 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD, Scheda Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver

Compra il laptop Acer in offerta

È garantito il massimo dell’affidabilità nella transazione, con Amazon che si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratis. Se lo ordini adesso, il portatile arriverà a casa tua entro pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
3 ott 2025
