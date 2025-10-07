Laptop ASUS a 399 euro: magia della Festa di Prime

C’è un super sconto che vale la pena segnalare per chi cerca un laptop economico, ma al tempo stesso completo, versatile e potente: è quello dedicato ad ASUS Vivobook Go 15. È un modello con caratteristiche e specifiche che lo rendono adatto alla produttività, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento nel tempo libero. Partiamo dal comparto software: c’è il sistema operativo Windows 11 Home, preinstallato e pronto all’uso.

ASUS Vivobook Go 15 è in super sconto su Amazon

All’interno del suo telaio sottile ed elegante ci sono il processore AMD Ryzen 5 7520U con chip grafico integrato, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB per l’archiviazione. Il display Full HD da 15,6 pollici è circondato da cornici sottili. Non mancano poi la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, porte fisiche laterali e una batteria cn autonomia elevata. Per maggiori dettagli dai uno sguardo alla scheda del portatile.

Oggi c’è lo sconto di 150 euro che porta ASUS Vivobook Go 15 al suo prezzo minimo storico di soli 399 euro (invece di 549 euro come da listino). Il laptop è proposto nella colorazione Argento, venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata. Sono già centinaia le recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce che lo hanno messo alla prova, con un voto medio superiore a 4 stelle su 5.

Se lo ordini adesso, entro domani sarà sulla tua scrivania. Si tratta di una promozione esclusiva e riservata agli abbonati Prime, come tutte le altre che fanno parte della Festa delle Offerte Prime. L’evento terminerà l’8 ottobre, dando la possibilità di sfogliare un catalogo ricco di affari per ogni categoria, dall’informatica agli articoli per la casa.