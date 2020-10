Da lunedì 26 ottobre una parte non indifferente degli studenti italiani che frequentano le scuole superiori torneranno a studiare con le modalità della didattica a distanza. Una decisione dolorosa, presa con l’obiettivo di far quanto possibile per contenere la diffusione della malattia. Chi è alla ricerca di un laptop adatto per seguire le lezioni online e non vuol spendere troppo può prendere in considerazione il modello ASUS E410MA-BV252T proposto oggi su Amazon al prezzo di 299 euro. Arriva in un giorno con spedizione gratuita.

Le caratteristiche per la DaD di ASUS E410MA-BV252T

A livello di specifiche tecniche trovano posto un display da 14 pollici con risoluzione 1366,768 pixel, processore Intel Celeron N4020, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM DDR4, unità eMMC da 128 GB per lo storage, lettore per schede di memoria, modulo WiFi, Bluetooth, una porta USB 2.0 e altre due USB 3.0, uscita video HDMI, tastierino numerico NumberPad integrato nel touchpad, webcam e microfono per seguire le lezioni o comunicare da remoto.

Tutto questo in un telaio dal profilo sottile con dimensioni pari a 32,5×21,7×1,8 cm e con un peso che si attesta a 1,3 Kg. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in modalità S. Al prezzo di soli 299 euro è difficile trovare di meglio.