Tutto ciò che serve per la gestione dei documenti, la collaborazione e la comunicazione da remoto, in un unico abbonamento: oggi la formula Personal di Microsoft 365 viene offerta dallo store online di Unieuro con il 28% di sconto sul prezzo di listino. L’acquisto dà diritto a un anno di utilizzo degli strumenti e dei servizi inclusi.

Sconto del 28% sull’abbonamento Personal di Microsoft 365

Sono presenti Word per i testi, Excel per i fogli di lavoro, PowerPoint per le presentazioni e Outlook per la posta elettronica oltre a 1 TB di spazio per l’archiviazione dei contenuti sulla piattaforma OneDrive con funzionalità avanzate come Vault per garantire il massimo livello possibile di sicurezza. Ogni strumento è accessibile via desktop o applicazione mobile nella sua versione “sul cloud” oppure installabile in locale così da poter essere impiegato senza problemi anche in modalità offline.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Microsoft 365 è la nuova incarnazione di ciò che fino a non molto tempo fa il gruppo di Redmond chiamava Office 365. L’edizione proposta oggi dallo store online di Unieuro al prezzo di 49,99 euro è quella “in scatola”, recapitata a casa con spedizione gratuita in seguito all’acquisto.