 Laptop ASUS Vivobook 15 a 318 euro: il Black Friday è arrivato
Display da 15,6 pollici, processore Intel Core e sistema Windows 11: approfitta del super sconto di Amazon sul laptop ASUS Vivobook 15.
Tecnologia Laptop
ASUS Vivobook 15 al prezzo stracciato di 318,99 euro è l’affare del giorno per chi sta cercando un laptop economico. Il merito è della Settimana del Black Friday, l’evento che ha preso il via oggi su Amazon. Le sue caratteristiche lo rendono perfetto sia per il lavoro che per lo studio, senza dimenticare la navigazione online e l’intrattenimento nel tempo libero. Il design è curato nei minimi dettagli, come da tradizione per uno dei marchi leader del mercato PC, vediamo cosa integra il comparto hardware.

Compra il laptop ASUS a 318 euro

Laptop in sconto al Black Friday: ASUS Vivobook 15

Ha in dotazione il processore Intel Core i3-1315U per gestire in modo ottimale ogni software. Il sistema operativo è Windows 11 nella sua versione Home, costantemente aggiornato da Microsoft grazie alla licenza ufficiale. Tra le altre specifiche tecniche da segnalare ci sono 8 GB di RAM, SSD da 512 GB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, webcam con microfono e batteria con autonomia elevata. Dai un’occhiata alla scheda del portatile per saperne di più.

Il laptop ASUS Vivobook 15

Lo sconto rispetto al listino ufficiale è notevole e in questo momento lo puoi acquistare al prezzo fi soli 318,99 euro, una spesa davvero contenuta. C’è anche la consegna gratis e Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari. Il voto medio assegnato dai clienti che lo hanno già messo alla prova è superiore a 4/5.

Compra il laptop ASUS a 318 euro

L’evento dedicato alla Settimana del Black Friday su Amazon rimarrà online fino al Cyber Monday del primo dicembre. Le offerte sono per tutti, anche per chi non ha un abbonamento Prime. Visita la sezione dedicata sull’e-commerce per approfondire e scoprire le offerte migliori.

Pubblicato il 20 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
20 nov 2025
