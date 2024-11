Laptop BMAX a 299€ con CPU Intel, 16/512GB e Windows 11 Pro

BMAX MaxBook X15 Pro in sconto di 90 euro è l’affare migliore di oggi se stai cercando un laptop economico da mettere sulla tua scrivania (o da regalare per Natale). È adatto alla produttività di base, ma anche allo studio e per il tempo libero. Al prezzo finale di soli 299 è un’ottima occasione. Il design è curato nei minimi dettagli con una cerniera che permette di ruotare lo schermo fino a 180 gradi e uno spessore inferiore ai 2 centimetri.

Le specifiche del laptop BMAX MaxBook X15 Pro

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. La tastiera ha layout italiano. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, per saperne di più dai uno sguardo alla scheda completa del portatile.

Display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD;

processore Intel N95 con chip grafico integrato;

16 GB di RAM DDR4;

SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB);

WiFi dual band e Bluetooth 5.0;

tre porte USB 3.0, jack audio e slot microSD;

uscita video HDMI con supporto al 4K;

batteria da 51,3 Wh.

Attiva il coupon e sblocca lo sconto di 90 euro per acquistare il laptop BMAX MaxBook X15 Pro al prezzo stracciato di soli 299 euro. Si tratta di un vero affare, considerando le caratteristiche appena elencate.

Approfitta della consegna gratuita e ricevilo direttamente a casa tua entro domani ordinandolo subito. La vendita è gestita dallo store ufficiale del produttore, la spedizione è invece affidata alla rete logistica di Amazon, per il massimo dell’affidabilità.