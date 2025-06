Laptop bollente? Risolvi grazie al supporto con ventola (offerta)

Anche i nostri laptop soffrono il caldo torrido di questo inizio estate: l’innalzamento delle temperature mette a dura prova ogni cosa, ma fortunatamente la tecnologia ci può venire in aiuto. Il supporto con ventola del marchio ICARE è in offerta a tempo su Amazon e può tornare utile proprio per questo, per mantenere fresco il portatile durante le lunghe sessioni trascorse ogni giorno alla scrivania.

Tieni il laptop al fresco con questo supporto speciale

Ha in dotazione una ventola da 15 centimetri silenziosa che raggiunge la velocità di 2.000 giri al minuto per muovere un flusso d’aria direzionandolo sul retro del computer, favorendo così la dissipazione del calore. È una soluzione efficiente anche dal punto di vista del design, grazie alla base che ruota di 360 gradi e ai perni che consentono di inclinarlo a piacimento. La sua struttura in acciaio gli permette di reggere un peso massimo di 10 chilogrammi, più che sufficiente per computer che arrivano a 17 pollici. Altre informazioni nella descrizione completa.

Una volta richiuso occupa pochissimo spazio e può essere trasportato facilmente, per seguirti ovunque. L’alimentazione avviene tramite porta USB-C o USB-A. Non lasciarti sfuggire lo sconto di oggi e acquista il supporto con ventola di ICARE al prezzo di soli 44,99 euro.

La disponibilità è immediata e se lo ordini subito arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon. Chi l’ha già comprato non può farne a meno, soprattutto in questo periodo: il voto medio assegnato nelle recensioni è superiore a 4/5.