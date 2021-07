Laptop da gaming MSI GS66 Stealth: un mostro di potenza a 600€ in meno

Uno dei migliori laptop da gaming sul mercato è senz'altro l'MSI GS66 Stealth 10UE-239IT. Il suo prezzo di listino è davvero proibitivo, ma oggi grazie alla promozione esclusiva di Amazon, può essere vostro con un risparmio di ben 600 euro e incluso nel prezzo c'è anche lo zaino da viaggio.

Laptop da gaming MSI GS66 Stealth 10UE-239IT: caratteristiche principali

MSI ha scelto il recente processore Intel CORE di 10a Generazione per affrontare anche i giochi più pesanti e gestire le attività in multitasking. Questa nuova generazione assicura prestazioni senza precedenti, il momento di svelare il tuo vero gaming power è arrivato. Questo modello, in particolare, monta il processore Intel I7-10870H che insieme a 16GB di RAM DDR4 e a ben 1TB di SSD M.2 PCIe, è davvero una scheggia.

Il colore nero opaco e il design con profili sottili fanno sì che GS66 Stealth sia fedele all'appellativo Stealth (invisibile) e perfetto in ogni situazione. Il telaio nero in robusto metallo gli dona rigidità e lo rende ideale anche per un uso quotidiano. A prima vista spicca anche lo schermo da 15,6″ FHD da ben 300Hz. La bestia grafica montata sotto la scocca è la potente Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6 che permette di far girare anche i giochi più recenti e pesanti.

Ultimi ma non per importanza la batteria da 99,9 Wh che assicura una lunga autonomia e l' esclusiva tecnologia MSI Cooler Boost per garantire una dissipazione termica ottimale. Compreso nel prezzo anche l'elegante Zaino MSI Stealth Trooper. Sì, ma quanto è il costo? “Solo” 1.899,00 euro che è un risparmio notevole rispetto al prezzo di listino di 2.499,00 euro. Potete acquistarlo anche a rate e con la Carta del Docente.