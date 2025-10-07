 Laptop Dell al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Laptop Dell al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime

Il laptop Dell Inspiron 16 5645 è in sconto su Amazon al suo prezzo minimo storico, per l'evento Festa delle Offerta Prime al via oggi.
Laptop Dell al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime
Tecnologia Laptop
Il laptop Dell Inspiron 16 5645 è in sconto su Amazon al suo prezzo minimo storico, per l'evento Festa delle Offerta Prime al via oggi.

La Festa delle Offerte Prime al via oggi su Amazon propone tantissimi sconti. Uno in particolare merita di essere segnalato su queste pagine, quello dedicato a Dell Inspiron 16 5645. È il laptop ideale per i professionisti, con uno schermo dalla diagonale generosa. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, con licenza ufficiale Microsoft. Uno dei punti di forza è rappresentato dal display 16:10 da 16 pollici con risoluzione 19200×1200 pixel e tecnologia ComfortView certificata TÜV per ridurre l’affaticamento visivo.

Compra il laptop Dell al minimo storico

Dell Inspiron 16 5645 è in forte sconto su Amazon

Il comparto hardware è di fascia alta. Tra le specifiche tecniche troviamo infatti il processore AMD Ryzen 7 8840U con chip grafico AMD Radeon (Hawk Point) affiancato da 16 GB di RAM DDR5. Per l’archiviazione è possibile contare su un SSD da 1 TB. Ci sono poi la tastiera italiana retroilluminata, il lettore di impronte, la webcam Full HD con microfono, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth, una gamma completa di porte fisiche e la batteria con autonomia elevata. A racchiudere il tutto è un telaio progettato per la dissipazione ottimale del calore. Scopri di più bella scheda del portatile.

Le caratteristiche del laptop Dell Inspiron 16 5645

Lo sconto che porta il laptop Dell Inspiron 16 5645 al prezzo finale di soli 599 euro è automatico: non servono coupon o codici promozionali. La disponibilità è immediata, con la consegna gratis prevista già entro domani. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,4 stelle su 5.

Dell Inspiron 16 5645 Notebook 16″ Schermo FHD+ (1920×1200), AMD Ryzen 7 8840U, Grafica Radeon, 16 GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Home, Lettore di impronte, Tastiera Italiana Retroilluminata

Compra il laptop Dell al minimo storico

Hai bisogno solo dell’abbonamento Prime per partecipare alla Festa delle Offerte Prime. L’evento è iniziato a mezzanotte e andrà avanti fino a domani, 8 ottobre, con promozioni in ogni categoria dell’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori portatili ASUS in sconto

Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori portatili ASUS in sconto
Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori notebook economici in offerta

Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori notebook economici in offerta
Apple MacBook Air M3 24GB + 512GB a soli 926€ su eBay

Apple MacBook Air M3 24GB + 512GB a soli 926€ su eBay
100 euro in meno sul laptop Acer Aspire Go 15: grande occasione

100 euro in meno sul laptop Acer Aspire Go 15: grande occasione
Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori portatili ASUS in sconto

Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori portatili ASUS in sconto
Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori notebook economici in offerta

Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori notebook economici in offerta
Apple MacBook Air M3 24GB + 512GB a soli 926€ su eBay

Apple MacBook Air M3 24GB + 512GB a soli 926€ su eBay
100 euro in meno sul laptop Acer Aspire Go 15: grande occasione

100 euro in meno sul laptop Acer Aspire Go 15: grande occasione
Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ott 2025
Link copiato negli appunti