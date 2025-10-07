Laptop Dell al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime al via oggi su Amazon propone tantissimi sconti. Uno in particolare merita di essere segnalato su queste pagine, quello dedicato a Dell Inspiron 16 5645. È il laptop ideale per i professionisti, con uno schermo dalla diagonale generosa. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, con licenza ufficiale Microsoft. Uno dei punti di forza è rappresentato dal display 16:10 da 16 pollici con risoluzione 19200×1200 pixel e tecnologia ComfortView certificata TÜV per ridurre l’affaticamento visivo.

Dell Inspiron 16 5645 è in forte sconto su Amazon

Il comparto hardware è di fascia alta. Tra le specifiche tecniche troviamo infatti il processore AMD Ryzen 7 8840U con chip grafico AMD Radeon (Hawk Point) affiancato da 16 GB di RAM DDR5. Per l’archiviazione è possibile contare su un SSD da 1 TB. Ci sono poi la tastiera italiana retroilluminata, il lettore di impronte, la webcam Full HD con microfono, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth, una gamma completa di porte fisiche e la batteria con autonomia elevata. A racchiudere il tutto è un telaio progettato per la dissipazione ottimale del calore. Scopri di più bella scheda del portatile.

Lo sconto che porta il laptop Dell Inspiron 16 5645 al prezzo finale di soli 599 euro è automatico: non servono coupon o codici promozionali. La disponibilità è immediata, con la consegna gratis prevista già entro domani. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,4 stelle su 5.

Hai bisogno solo dell’abbonamento Prime per partecipare alla Festa delle Offerte Prime. L’evento è iniziato a mezzanotte e andrà avanti fino a domani, 8 ottobre, con promozioni in ogni categoria dell’e-commerce.