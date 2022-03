Laptop economico: il Teclast è in doppio sconto

Adatto alla produttività così come allo studio e all’intrattenimento, il laptop Teclast F7 Plus 2 è protagonista oggi di un’offerta lampo con un doppio sconto su Amazon. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: gli interessati ne approfittino subito, prima della scadenza. Tutto ciò che devi fare è attivare il coupon.

Teclast F7 Plus 2: il laptop in offerta lampo

Sono queste le specifiche tecniche e le caratteristiche più importanti del dispositivo: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Gemini Lake N4120 affiancato da GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, lettore microSD, porte USB 2.0, 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI per la connessione a un monitor esterno, jack audio, webcam con microfono integrato, altoparlanti, tastiera full size, touchpad di grandi dimensioni e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

La scheda del prodotto conferma la possibilità di scaricare e installare subito l’aggiornamento al nuovo Windows 11. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft.

Oggi si ha la possibilità di allungare le mani sul laptop Teclast F7 Plus 2 al prezzo finale di soli 299,49 euro invece di 389,99 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e procedere il prima possibile all’acquisto: scadrà entro poche ore o all’esaurimento delle unità in promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.