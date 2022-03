Logitech G335: cuffie TOP a prezzo STRACCIATO (-44%)

Le Logitech G335 si trovano in offerta su Amazon a 39,99€, con uno sconto di ben 32 euro che quasi dimezza il prezzo di listino di oltre 70 euro. Si tratta di un headset da gaming di altissima qualità, pensato per i videogiocatori più esigenti.

Disponibili in 3 colorazioni differenti, le G335 sono state annunciate lo scorso anno dal noto marchio elvetico. Il prodotto è pensato per chi necessita di ottime prestazioni durante le sessioni di gioco, ma non intende rinunciare ad un design ricercato e ad un comfort ideale. Queste cuffie sono dotate di un archetto superiore e di una fascia in tessuto che avvolge la testa e garantisce una perfetta aderenza ad essa. A contribuire alla comodità ci sono i cuscinetti in memory foam, spessi e morbidi quanto basta.

Non sono adatte soltanto al PC, le G335 sono perfette anche per le console di nuova e precedente generazione, alle quali si connettono via cavo jack da 3.5mm. La qualità audio è ottima e anche il microfono integrato è perfetto per comunicare con i propri compagni di squadra. Questo modello vanta anche la certificazione da parte di Discord, nota piattaforma di comunicazione molto utilizzata dai PC gamers.

Oggi è possibile acquistare le Logitech G335 ad un prezzo assurdo, in offerta su Amazon a soli 39,99€ in colorazione nera, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi. A questo prezzo è impossibile trovare di meglio, meno di 40 euro per delle cuffie da gioco di ottima qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.