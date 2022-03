Laptop HP con Windows 11 in forte sconto: L'AFFARE

Se stai cercando un nuovo laptop, dai un’occhiata al modello HP 15s: oggi può essere tuo approfittando di un forte sconto proposto da Amazon. Ha caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività di tutti i giorni, racchiuse in un design elegante e sottile, con un telaio progettato per resistere nel tempo.

HP 15s: l’occasione ha 15,6 pollici e CPU Intel Core 11th

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche del portatile, così da capire quali sono le sue potenzialità: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione affiancato GPU Intel Iris Xe per l’elaborazione del comparto grafico, da 8 GB di RAM DDR4 e unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica, webcam TrueVision da 720p con microfono integrato per videochiamate e riunioni, altoparlanti, porte USB e USB-C, uscita video HDMI, WiFi, Bluetooth e grande autonomia. Altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home, ma con la possibilità di passare subito al nuovo Windows 11 grazie alla licenza ufficiale Microsoft. In questo modo è garantita la puntuale ricezione di tutti gli aggiornamenti rilasciati, in modo da accedere alle funzionalità più recenti e alle patch di sicurezza,

In questo momento hai la possibilità di acquistare il laptop HP 15s da 15,6 pollici con CPU Intel Core 11th al prezzo finale di soli 639 euro invece di 749 euro come da listino. L’articolo è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio: se lo compri subito, domani sarà sulla tua scrivania.

