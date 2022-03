Real Madrid-PSG: guardala in streaming gratis

Da una parte l’esperienza di Benzema supportata dall’intelligenza tattica di Modrić, dall’altra il talento esplosivo della coppia Messi-Mbappé innescato dalle geometrie di Verratti: Real Madrid-PSG di Champions League è un ottavo che sa già di finale. Puoi guardarlo in diretta streaming gratis su Prime Video, si parte alle 20:00 di mercoledì 9 marzo con un ampio pre-partita, mentre il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00.

Real Madrid-PSG in streaming gratis su Prime Video

Sarà una sfida ad alto tasso di italianità, sia in panchina sia in campo, con mister Ancelotti obbligato a trovare la formula giusta per scardinare la difesa dei francesi. Si parte dal risultato di 1-0 maturato all’andata al Parco dei Principi di Parigi, che costringe i galácticos a tentare il forcing fin dall’inizio, senza troppi fronzoli. È del tutto lecito attendersi un confronto aperto, spettacolare e combattuto. La puoi vedere a costo zero sulla piattaforma Amazon con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Real Madrid-PSG su Prime Video è trasmessa in esclusiva da Amazon, senza alcuna spesa per tutti coloro in possesso di un account Prime. Non sei ancora abbonato? Tranquillo, non devi nemmeno mettere mano al portafogli: ti basta approfittare dei 30 giorni di prova gratuita offerti all’iscrizione ed eventualmente disdire il rinnovo prima della scadenza. Chiudiamo con le probabili formazioni che dal primo minuto si contenderanno il passaggio agli ottavi di Champions League.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy, Camavinga, Casemiro, Modrić, Asensio, Benzema, Vinícius Júnior;

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Wijnaldum, Danilo, Verratti, Di María, Messi, Mbappé.

