MSI NXG253R: il monitor per gli atleti eSport scontato del 45%

Ormai quasi tutti i monitor da gaming offrono performance di alto livello e feature tra le più disparate. Se però sei un professionista dei videogiochi o aspiri a diventare un atleta di eSport, allora gli unici compromessi che non puoi accettare sono quelli sulle prestazioni. Per questo ti segnalo lo sconto di quasi metà prezzo sul monitor più veloce al mondo: l’MSI Oculux NXG253R eSport con una frequenza di aggiornamento di 360Hz disponibile su Amazon a soli 550 euro. Il pagamento può essere effettuato anche con Carta del Docente.

Monitor eSport MSI Oculux NXG253R: caratteristiche tecniche

Il monitor offre un pannello IPS con risoluzione Full HD da 24,5 pollici. Si tratta dell’accoppiata perfetta tra diagonale e risoluzione che garantisce un buon livello di dettaglio ed una fedeltà cromatica assoluta. La risoluzione non estrema è una scelta obbligata per raggiungere una frequenza di aggiornamento di 360Hz. Si tratta della frequenza più elevata mai raggiunta su un monitor che garantisce la massima reattività possibile, indispensabile soprattutto per i giocatori di fps dove la velocità è indispensabile. Ad accompagnare il refresh rate c’è un modulo hardware Nvidia G-Sync che fornisce la sincronizzazione verticale dei fotogrammi riducendo la latenza. In questo modo avrai una fluidità mai provata prima con una precisione incredibile.

Dal punto di vista della connettività, il monitor mette a disposizione tutto ciò che ti serve per giocare al massimo. Dispone di ben 3 porte USB 3.2 Type-A per una velocità di trasferimento fino a 10Gbps. Due gli ingressi HDMI a cui si affianca una porta DisplayPort 1.4. Decisamente comodo il joystick che, unito al menu OSD dedicato, ti da il controllo completo e un accesso rapido a tutte le impostazioni. Possiede perfino il Latency Analizer che ti consente di verificare in tempo reale l’input lag delle tue periferiche in modo da ottimizzare l’intero arsenale per le massime prestazioni. Completa la dotazione uno stand completamente regolabile così da ottenere l’angolo di visione perfetto in ogni sessione di gioco.

Grazie ad uno sconto pazzesco del 45%, l'MSI Oculux NXG253R è disponibile su Amazon a soli 549,99 euro per un risparmio di ben 450 euro sul prezzo di listino.

