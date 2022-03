Decoder TV (DVB-T2) al prezzo più basso di sempre

Proprio nei giorni in cui si registra in tutta Italia un nuovo passo verso il nuovo digitale terrestre, segnaliamo il decoder TV del marchio Leelbox proposto al prezzo minimo storico su Amazon. La semplicità di utilizzo e la sua natura multifunzione ne costituiscono i principali punti di forza.

Decoder TV tutto-in-uno in forte sconto

Garantisce la piena compatibilità con tutti gli standard più recenti, incluso DVB-T2 (HEVC Main10, H.265, MPEG-4 ecc.) con supporto alla risoluzione Full HD così da poter ricevere ogni canale in alta definizione. Collegando una chiavetta o un disco fisso esterno alla porta USB può inoltre diventare un lettore multimediale con cui riprodurre video, audio e immagini oppure un registratore su cui salvare le proprie trasmissioni preferite così da vederlo con calma in un secondo momento. Ancora, può effettuare lo streaming da YouTube attraverso connessione cablata (sul retro c’è lo slot Ethernet) o adattatore WiFi (non incluso). Altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, le recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova sono estremamente positive, con centinaia di voti e una media che supera le 4/5 stelle. Inclusi nella confezione, oltre al dispositivo, il telecomando 2-in-1 universale e il manuale di istruzioni.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder TV di Leelbox al prezzo finale di soli 22,94 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita gestita direttamente dalla logistica di Amazon per gli abbonati Prime. Se lo compri subito, domani sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.