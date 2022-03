EZViz CTQ2C: la videocamera interna al top ad un prezzo stracciato

La sicurezza in casa non è mai troppa, soprattutto quando si hanno bambini in tenera età per i quali tutto può rappresentare un pericolo. Senza dubbio nulla può sostituirti, ma puoi goderti un significativo aiuto con la telecamera di sorveglianza EZViz CTQ2C, una soluzione con Wi-Fi integrato e con tutte le funzionalità indispensabili per avere la situazione sempre sotto controllo. Oggi puoi acquistarla al minimo storico quasi a metà prezzo grazie ad un doppio sconto per soli 30 euro su Amazon.

Telecamera di videosorveglianza interna EZViz CTQ2C: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto discreto in modo da consentire un posizionamento senza alcuna limitazione. La camera, infatti, può essere sia poggiata su una superficie che fissata a muro o soffitto grazie alla staffa inclusa nella confezione. Questa monta un obiettivo grandangolare capace di catturare immagini Full HD con un angolo di 135 gradi sufficiente a coprire un’intera stanza. Non manca lo zoom 4X così da mettere a fuoco i più piccoli dettagli. Naturalmente, non manca neanche la visione notturna che riesce ad offrire una immagine perfettamente definita fino a una distanza di 7,5 metri. Ottimo il rilevatore di movimenti che integra un sistema di allarme personalizzabile. Potrai scegliere l’area entro il quale, in caso di movimenti, inviare una notifica in modo da poter intervenire tempestivamente prevenendo qualsiasi pericolo.

Non manca un sistema di comunicazione a due vie, con cui condurre conversazioni anche da remoto direttamente con il proprio smartphone. Grazie alla rete Wi-Fi, infatti, è possibile monitorare costantemente le telecamere anche quando sei fuori casa. Una delle funzioni più interessanti, però, è l’integrazione con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Attraverso i dispositivi Echo dotati di display potrai monitorare e conversare direttamente dai dispositivi Amazon, magari mentre stai preparando la cena. Infine, per l’archiviazione delle riprese ci sono ben 3 soluzioni: una microSD fino a 128GB, EZViz Cloud e il modulo EZViz NVR.

Grazie ad uno sconto del 20% che si somma al coupon da 10 euro disponibile sulla pagina, la telecamera EZViz CTQ2C è disponibile su Amazon a soli 29,98 euro per un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.