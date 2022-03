Laptop economico ultracompatto: il SUPER AFFARE

Se sei alla ricerca di un laptop economico e capace di affiancarti nell’attività di tutti i giorni, sei nel posto giusto. In questo momento, il modello CHUWI HeroBook Air è proposto su Amazon a prezzo davvero stracciato. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un portatile in grado di tornare utile per navigare, per studiare, per la riproduzione dei contenuti multimediali e anche per le operazioni base della produttività come editing documenti o gestione della posta elettronica.

CHUWI HeroBook Air è l’affare di oggi

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue più importanti specifiche tecniche, così da comprendere meglio la natura del dispositivo: display da 11,6 pollici con risoluzione HD, processore Intel Celeron N4020 affiancato da GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM e SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati, slot USB 3.0 e 2.0, uscita video mini-HDMI per la connessione a un monitor esterno, lettore microSD, WiFi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti e autonomia elevata. A racchiudere il comparto hardware un telaio con spessore ridotto a 17 millimetri e con un peso complessivo di appena 910 grammi. Tutti gli altri dettagli in merito a caratteristiche e funzionalità sono consultabili nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il laptop è pronto per l’aggiornamento gratuito al nuovo Windows 11. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home, con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione puntuale di tutti gli update e delle patch di sicurezza.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare CHUWI HeroBook Air al prezzo finale di soli 207,20 euro, in forte sconto rispetto al listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in non più di un paio di giorni, gestita direttamente dalla logistica di Amazon: se lo compri ora, entro il fine settimana sarà sulla tua scrivania oppure, considerato il design ultra-compatto, nella tua borsa o nel tuo zaino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.