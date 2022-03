Una presa smart per risparmiare energia (SCONTO)

Con il caro bolletta che sta mettendo a dura prova il portafogli, la tecnologia può venire in aiuto e contribuire a ridurre i consumi. Grazie ai sistemi delle smart home si è oggi in grado di intervenire per eliminare sprechi e stimolare comportamenti virtuosi. Basta davvero poco: il dispositivo giusto. Oggi segnaliamo le prese smart della linea TP-Link Tapo con prezzo da soli 9,90 euro.

Tapo P100 e P110: prese smart con Alexa e Assistente Google

Sono pienamente compatibili con Alexa e Assistente Google così da integrarsi senza alcun problema agli ecosistemi già presenti in casa. Garantiscono dunque il supporto a funzionalità come la pianificazione delle routine, l’accensione e lo spegnimento degli apparecchi alimentati mediante timer e ai comandi vocali. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

La spesa è davvero minima: per il modello P100 si parte dal prezzo di soli 9,90 euro. Si può agire sul pulsante on-off presene sul lato oppure via applicazione su smartphone, anche da remoto. Il processo di configurazione è molto semplice e alla portata di tutti. La comunicazione avviene attraverso la rete WiFi.

Chi lo desidera, con pochi spiccioli in più, può far sua la versione P110 che integra funzionalità per il monitoraggio dei consumi, così da capire dove migliorare le proprie abitudini domestica per ridurli e abbattere la spesa in bolletta. È disponibile al prezzo di 12,74 euro. In entrambi i casi, la disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime.