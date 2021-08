Laptop HP, 100€ di sconto per il Back to School

Si torna a casa dalle vacanze e si ricomincia a pensare alla scuola. I ritardatari possono approfittare di questa guida per ordinare i libri scolastici, mentre per chi vuole organizzare una postazione di studio ex-novo può approfittare di offerte come questa.

HP per il Back to School

Mettersi nelle mani sicure di HP e di un processore come l'AMD Ryzen 5 4500U può essere un'ottima opzione, soprattutto se il prezzo è tagliato del 17% per avere 100 euro di risparmio assicurati in tasca. L'eventualità della DaD non è da trascurare, così come non è più immaginabile un'esperienza di studio totalmente avulsa agli strumenti digitali: ricerche online, appunti, documenti da produrre, email e dashroom di classe sono strumenti ormai all'ordine del giorno. Non servono strumenti particolarmente potenti, ma serve l'affidabilità di un laptop che possa assicurare un'esperienza operativa solida e lineare.

In questo caso il display arriva a 14 pollici (definizione 1920 x 1080), con specifiche che mettono a disposizione 8GB di RAM e 256GB di SSD. Oltre 8 ore di autonomia garantiscono massima tranquillità e la ricarica rapida (50% in 45 minuti) esclude ogni problema in tal senso. L'opzione è ideale anche per gli insegnanti che ancora hanno a disposizione budget sulla Carta del Docente: tutte le informazioni sono disponibili qui.