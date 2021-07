L'estate è la stagione dei grandi preparativi: la lista dei libri scolastici 2021/22 è sul tavolo e rimanda a quello che sarà il prossimo anno scolastico. Un anno pieno di dubbi, ma nel quale le indicazioni ministeriali sono chiare: la DaD sarà una soluzione di ripiego, ma si dovrà fare il possibile per tenere i ragazzi in classe, con i loro libri, i loro professori, i loro compagni. Occorre dunque prepararsi fin da ora impugnando l'elenco e cercando i libri da ordinare in tempo per l'inizio dell'annata. Amazon, anche quest'anno, ti offre online la più comoda (e spesso più conveniente) tra le opzioni disponibili.

Dalle elementari alle superiori, dai licei agli istituti tecnici, per ogni singola scuola d'Italia: i libri scolatici 2021/22 possono essere ordinati con pochi click per ottimizzare costi e tempistiche, ottimizzando ogni scelta fin da subito. Scopri come acquistare libri scolastici su Amazon attraverso il servizio messo a punto per servire ogni singola classe delle scuole sparse in tutto il Paese.

Libri scolastici 2021/22 su Amazon: come trovarli

Per acquistare su Amazon i libri scolastici che si utilizzeranno nel tu istituto e nella tua classe durante l'anno scolastico 2021/22 non devi far altro che andare su QUESTA pagina e cliccare su “Adozioni Libri Scolastici” nel menu principale:

Dopo questo click ti troverai di fronte ad una mappa italiana, dalla quale sarà possibile scegliere regione, provincia, città, istituto, classe e sezione a cui si fa riferimento. Una selezione rapida e semplice, in pochi click, che ti permette di arrivare esattamente all'elenco dei libri che nella tua classe sono richiesti per il prossimo anno scolastico:

A questo punto potrai scegliere uno ad uno i libri necessari, oppure selezionare l'intera lista ed acquistarli tutti insieme. Quest'ultima opzione è di grande comodità poiché evita di dover cercare uno ad uno i libri, con perdita di tempo e possibilità di errore. La selezione completa non fa altro che ordinare tutti i libri che torneranno utili e, in alternativa, si possono deselezionare quelli già trovati altrove (magari tra l'usato):

Qualora un libro sia ancora in pubblicazione, può essere già acquistato pur senza alcun pagamento immediato: Amazon specifica che “li pagherai solo quando li spediremo“.

Perché acquistare i libri su Amazon

I motivi per scegliere questa modalità di acquisto sono sostanzialmente tre:

Prezzo

I prezzi sono disponibili e si può dunque utilizzare Amazon come base di partenza per poi cercare eventuali altre fonti con prezzi migliori. Inoltre anche gli sconti sono indicati chiaramente e sul calcolo totale si può valutare quale sia il risparmio possibile. Precisione

Non ci sono margini di errore: gli elenchi dei libri sono ufficialmente disponibili e selezionando dall'apposito tool disponibile su Amazon non sarà possibile sbagliare libri in nessun caso. Comodità

Non bisognerà riempirsi i bagagli di libri, né cercare librerie disponibili, né correre più volte a fare ordinativi, ritiri merce e ritiri degli eventuali volumi mancanti: sarà tutto consegnato a casa in tempi brevi.

Chiaramente Amazon mette a disposizione anche una pagina sulla quale trovare tutto quanto altro necessario per il prossimo anno scolastico: cancelleria, zaini e astucci, strumenti elettronici e molto altro ancora. Si può acquistare tutto con pochi click, insomma, e non ci si pensa più fino ad inizio settembre. La cosa più importante è pensare però immediatamente ai libri di testo 2021/22, partendo da qui.