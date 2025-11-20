Laptop HP 15 a € 289 per il Black Friday: Intel Core e Windows 11

Se stai cercando un laptop economico, ma al tempo stesso completo e versatile, l’offerta di Amazon sul modello HP 15 è quella che fa per te. Il merito è della Settimana del Black Friday che ha preso il via oggi. È adatto a ogni ambito di utilizzo: lavoro a casa, in ufficio o in mobilità, studio, navigazione online e intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Black Friday: lo sconto di Amazon sul laptop HP 15

Il sistema operativo è Windows 11, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft. Tra le specifiche tecniche figurano il display Full HD da 15,6 pollici con superficie antiriflesso e cornici sottili, il processore Intel Core i3-N305 con tecnologia Turbo Boost affiancato da 8 GB di RAM DDR4, un’unità SSD PCIe NVMe M.2 da 256 GB, la webcam HD con riduzione del rumore e doppio microfono integrato, la tastiera full size con tastierino numerico, porte USB-C, USB-A, HDMI e jack audio. La batteria assicura fino a 7 ore di durata con supporto alla ricarica rapida. Non mancano poi la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth. Per altre informazioni dai uno sguardo alla scheda tecnica del portatile.

Al prezzo stracciato di soli 289 euro, il laptop HP 15 è un’occasione da cogliere al volo, grazie allo sconto applicato in automatico. La colorazione è Diamond White, visibile in queste immagini. C’è anche la consegna gratis, vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce.

Durante la Settimana del Black Friday che è appena iniziata (fino all’1 dicembre), Amazon proporrà offerte in ogni categoria: sfoglia il catalogo e trova l’affare giusto per te. Non serve l’iscrizione Prime, è un evento aperto a tutti.