Laptop HP con NVIDIA RTX in forte sconto per la Festa di Amazon

Ecco l’offerta di primavera da segnalare a chi cerca un laptop per il gaming: è quella che vede protagonista il modello HP Victus 15 con scheda video NVIDIA RTX 4050. Con l’inizio dell’evento dedicato su Amazon lo puoi acquistare approfittando di un forte sconto rispetto al listino ufficiale. Il voto medio ricevuto nelle recensioni sull’e-commerce è superiore a 4/5.

Festa delle Offerte di primavera: il laptop HP Victus 15

Integra un display Full HD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento da 144 Hz e il processore Intel Core i5-12450H, oltre alla GPU già citata con 6 GB di memoria dedicata. A questo si aggiungono 16 GB di RAM, SSD PCIe da 512 GB, connettività wireless e una gamma di porte fisiche ai lati del case. È la soluzione perfetta per giocare con i titoli di ultima generazione, senza scendere a compromessi in termini di qualità del comparto grafico. Per altre informazioni dai uno sguardo alla descrizione completa.

Aggiungiamo che il sistema operativo è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft e ci sono 3 mesi di abbonamento al servizio Game Pass. Tutto questo al prezzo finale di soli 699 euro, grazie allo sconto applicato in automatico. C’è la disponibilità immediata con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro due giorni. La spedizione è gestita dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica.

