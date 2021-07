Laptop HP Pavilion 15-eg0002sl, -10%: COLPACCIO

✓ per la scuola

✓ per il lavoro

✓ per l'intrattenimento

✓ per lo smart working

✓ miglior prezzo di sempre

HP Pavilion 15-eg002sl

Insomma, ce ne sono di buoni motivi per scegliere oggi un laptop HP Pavilion. L'occasione che ce lo butta sotto gli occhi con forza è lo sconto chiaramente: -10% e best price ever per un modello che mette assieme robustezza e specifiche valide per ogni occasione: 8GB di RAM, SSD da 256GB, CPU Intel Core i5-1135G7 e Grafica Intel Iris X.

629,99 euro oggi, quando da maggio il prezzo è stato quasi sempre attorno ai 700 euro (salvo rare offerte che mai hanno però raggiunto il prezzo di oggi).

Lo schermo è un FHD 1920 x 1080 IPS da 15,6 pollici antiriflesso, dunque ideale per la produttività. La batteria garantisce una autonomia di 8 ore con Fast Charge (+50% di durata con soli 45 minuti di alimentazione). USB su un fianco, USB-C sull'altro. E audio Bang & Olufsen ad impreziosire la qualità dell'esperienza multimediale.

Insomma, un pc senza punti deboli, ma con un chiaro punto di forza: oggi è al miglior prezzo di sempre. Anche con Carta del Docente (occhio alla scadenza!).