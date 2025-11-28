Laptop HP (W11, Intel), un affare al Black Friday: guarda lo sconto

Potenza di calcolo e design di fondono in HP 15: oggi trovi il laptop in forte sconto su Amazon per il Black Friday. Adatto alla produttività quotidiana a casa, in ufficio e in movimento, allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento nel tempo libero, è racchiuso in un elegante e sottile telaio color Argento. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche per capire cosa rende l’offerta un ottimo affare.

HP 15 in sconto: occasione laptop al Black Friday

Integra un display da 15,6 pollici di tipo micro-edge con risoluzione Full HD. Sotto la scocca nasconde il processore Intel Core i5-1334U con chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Tra le altre specifiche tecniche da segnalare ci sono la webcam TrueVision con microfono e otturatore per la privacy, la connettivià Wi-Fi 6 e Bluetooth, tante porte fisiche per il collegamento delle periferiche e la batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft così da poter ricevere tutti gli aggiornamenti e le nuove funzionalità appena disponibili. Per altri dettagli consulta la scheda del portatile.

Approfitta dello sconto del 33% e metti nel carrello il laptop HP 15 al prezzo di soli 449 euro. Amazon si occupa di vendita e spedizione, senza passare da intermediari, con la consegna gratis direttamente a casa tua, così da poterlo mettere subito sulla scrivania.

È ufficialmente arrivato il Black Friday, il giorno più convenente dell’anno per lo shopping online. L’e-commerce propone una grande varietà di offerte. Approfitta delle più valide: le trovi nell’area riservata alle promozioni.