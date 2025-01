Laptop HP con Windows 11 e Microsoft 365 a 229€: l'offerta

Al suo prezzo minimo storico di soli 229 euro, HP 14s è l’affare del giorno se stai cercando un laptop versatile e pronto all’uso. C’è il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato, in modalità S. Inoltre, include un anno di abbonamento alla formula Personal di Microsoft 365. È venduto e spedito da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità, oggi con uno sconto di 100 euro rispetto al listino ufficiale.

Lo sconto di Amazon sul laptop HP 14s: così è imperdibile

Integra un display Full HD da 14 pollici circondato da cornici sottili, per un design elegante e minimalista. Sotto la scocca c’è invece il processore Intel Celeron N4500 con GPU Intel UHD Graphics, affiancato da 4 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono la webcam con microfono, gli altoparlanti, la connettività W-Fi e Bluetooth, le porte USB-C e USB-A presenti sui lati, il jack audio e l’uscita HDMI. Trovi tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Considerando il mix tra comparto software e hardware, al prezzo di soli 229 euro, il laptop HP 14s è un ottimo affare, da cogliere al volo. Il forte sconto di 100 euro sul listino è applicato in automatico da Amazon (non servono coupon o codici da inserire) e lo porta al suo minimo storico da quando è in vendita.

Lo puoi ordinare subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro un paio di giorni con la consegna gratuita. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è molto alto, pari a 4/5.