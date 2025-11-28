Laptop Lenovo a soli 298 euro: l'affare del Black Friday

Ti bastano solo 298,99 euro per mettere sulla scrivania un laptop progettato dal marchio leader del mercato PC: il modello Lenovo IdeaPad Slim 3 è protagonista nel Black Friday di Amazon con un’offerta dedicata. Si tratta di un’ottima occasione per allungare le mani su un portatile versatile, risparmiando. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività, ma non solo, anche allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Lenovo IdeaPad Slim 3 in forte sconto al Black Friday

C’è il sistema operativo Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati. Il comparto hardware è formato da un display Full HD da 15,6 pollici, dal processore AMD Ryzen 3 7320U con chip grafico AMD Radeon 610M, 8 GB di RAM e SSD M.2 da 256 GB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth. A questo si aggiungono altoparlanti Dolby Audio, webcam con microfono, lettore di impronte digitali e batteria con autonomia elevata e ricarica RapidCharge. Trovi altre informazioni nella scheda completa.

Al prezzo di soli 298,99 euro, il laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 è un ottimo affare da mettere sulla scrivania, come conferma il voto medio molto alto (4,5/5) ottenuto dalle recensioni dei clienti. Lo sconto è automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica con la consegna gratis direttamente a casa.

