 Laptop Lenovo a soli 298 euro: l'affare del Black Friday
Lenovo IdeaPad Slim 3 a prezzo stracciato su Amazon: cogli al volo l'occasione e metti sulla scrivania il laptop, in sconto al Black Friday.
Laptop
Ti bastano solo 298,99 euro per mettere sulla scrivania un laptop progettato dal marchio leader del mercato PC: il modello Lenovo IdeaPad Slim 3 è protagonista nel Black Friday di Amazon con un’offerta dedicata. Si tratta di un’ottima occasione per allungare le mani su un portatile versatile, risparmiando. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività, ma non solo, anche allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Compra il laptop Lenovo in sconto

Lenovo IdeaPad Slim 3 in forte sconto al Black Friday

C’è il sistema operativo Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati. Il comparto hardware è formato da un display Full HD da 15,6 pollici, dal processore AMD Ryzen 3 7320U con chip grafico AMD Radeon 610M, 8 GB di RAM e SSD M.2 da 256 GB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth. A questo si aggiungono altoparlanti Dolby Audio, webcam con microfono, lettore di impronte digitali e batteria con autonomia elevata e ricarica RapidCharge. Trovi altre informazioni nella scheda completa.

Il laptop Lenovo IdeaPad Slim 3

Al prezzo di soli 298,99 euro, il laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 è un ottimo affare da mettere sulla scrivania, come conferma il voto medio molto alto (4,5/5) ottenuto dalle recensioni dei clienti. Lo sconto è automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica con la consegna gratis direttamente a casa.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), AMD Ryzen 3 7320U, RAM 8GB, 256GB SSD M.2, Grafica Integrata AMD Radeon 610M, WiFi 6, Windows 11 - Arctic Grey

Compra il laptop Lenovo in sconto

Sull’e-commerce siamo giunti al momento clou nella lunga settimana del Black Friday. Non perdere le offerte migliori: sono tutte nella sezione dedicata. Qui selezioneremo le proposte più interessanti per elettronica, informatica, gaming e tecnologia per la smart home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
28 nov 2025
