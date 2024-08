Laptop MSI al MINIMO STORICO: perfetto per il Back to School

L’offerta di Amazon su MSI Modern 14 rende il laptop un affare imperdibile in vista del Back to School. È proposto al suo prezzo minimo storico, tendendo così la mano a chi è alla ricerca di un nuovo portatile da destinare allo studio, ma non solo. Come vedremo, il suo comparto hardware lo rende estremamente versatile. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale per ricevere gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft non appena disponibili.

MSI Modern 14: le specifiche del laptop

Tra i punti di forza vale la pena citare la certificazione militare MIL-STD-810G che garantisce la resistenza nel tempo a ogni tipo sollecitazione. Il design è curato nei minimi dettagli. Di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per conoscere tutte le altre informazioni rimandiamo alla scheda completa.

Display Full HD da 14 pollici con refresh rate 60 Hz;

processore Intel Core i7-1255U con GPU Intel Iris Xe;

16 GB di RAM DDR4;

SSD M.2 PCIe da 512 GB;

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth;

webcam con microfono integrato, altoparlanti;

porte USB-C, USB Type-A, slot microSD, uscita HDMI e jack audio;

batteria con autonomia elevata.

Grazie al forte sconto applicato in automatico, in questo momento puoi acquistare MSI Modern 14 al prezzo finale di soli 549 euro, nella configurazione appena descritta. Volendo, le sue caratteristiche lo rendono adatte anche alla produttività quotidiana, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale.

Approfitta dell’offerta per il Back to School e ordinalo subito: il laptop arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Aggiungiamo infine che vendita e spedizione sono entrambe gestite da Amazon, per il massimo dell’affidabilità.