Laptop Teclast F15S con SoC e GPU Intel a poco più di 200€

Curato nel design e nel comparto hardware, Teclast F15S è un laptop con caratteristiche adatte a gestire le operazioni base della produttività così come la navigazione, l'intrattenimento e la didattica online. Cosa lo rende ancora migliore? Il doppio sconto su Amazon disponibile in questo momento per chi desidera approfittarne.

Laptop Teclast F15S: caratteristiche principali

Diamo uno guardo alle più importanti specifiche tecniche integrate: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron Apollo Lake J3455, GPU UHD Graphics 500, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per lo storage, Bluetooth, WiFi, porte USB 3.0, connettore mini-HDMI, jack audio da 3,5 mm, slot microSD e batteria capiente che garantisce un'autonomia elevata.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Tutto questo nella scocca sottile e resistente di Teclast F15S, oggi acquistabile su Amazon in offerta lampo al prezzo di soli 273,99 euro invece di 339,99 euro come da listino: per ottenere il secondo dei due sconti previsti è sufficiente applicare il “coupon da 17,00 euro” presente nella scheda prima di mettere il prodotto nel carrello.