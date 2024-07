Laptop TECLAST F16Plus con display FullHD e 12/512GB a soli 234€ su Amazon

Amazon ha lanciato una straordinaria offerta dedicata al laptop TECLAST F16Plus, il cui prezzo passa da 259,99 euro a soli 234,64 euro. Questo sconto rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un computer portatile versatile e potente a un prezzo competitivo. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo dispositivo e perché vale la pena considerarlo.

Caratteristiche tecniche del TECLAST F16Plus

Il TECLAST F16Plus è un laptop progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, dai professionisti agli studenti. A prima vista spicca il suo fantastico display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), che offre immagini nitide e colori vivaci, ideale per lavori grafici, visione di film e navigazione web. Il cuore pulsante è il processore Intel Celeron N4120 quad-core, che garantisce prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane come navigazione internet, gestione email e applicazioni di produttività.

Con 12GB di RAM e 512GB di storage SSD, il TECLAST F16Plus offre spazio sufficiente per archiviare documenti, foto, video e applicazioni. La memoria SSD assicura tempi di avvio rapidi e un accesso veloce ai dati. Il laptop, poi, ha un design elegante e sottile, con una struttura in metallo che lo rende resistente ma leggero. Il peso ridotto facilita il trasporto, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento.

È dotato di diverse porte, tra cui USB 3.0, USB Type-C, HDMI e un jack audio, oltre al supporto per Wi-Fi dual-band e Bluetooth 4.2, garantendo una connettività versatile per tutti i vostri dispositivi. Il TECLAST F16Plus viene fornito con Windows 11 preinstallato, offrendo un’esperienza utente familiare e accesso a un’ampia gamma di software e applicazioni. Infine presente una batteria da 7,6V/38.000mWh adatta per un utilizzo a basso consumo, come ad esempio in ufficio e una comoda tastiera retroilluminata.

L’offerta di Amazon sul TECLAST F16Plus a 234,64 euro è un’opportunità da non perdere per chi cerca un laptop versatile, potente e dal design elegante. Con un display Full HD, un processore efficiente, ampio spazio di archiviazione e un prezzo scontato, il TECLAST F16Plus rappresenta un’ottima scelta per studenti, professionisti e utenti casual. Affrettatevi ad approfittare di questa promozione e scoprite le potenzialità di questo eccezionale laptop!