Laptop Teclast a -90€ grazie a questo coupon

Con un design elegante e caratteristiche adatte sia per la navigazione sia per la produttività di base e l’intrattenimento, Teclast F7 Plus 3 è un laptop Windows economico dall’elevato rapporto qualità-prezzo. Oggi merita di essere segnalato su questa pagine poiché disponibile su Amazon con un coupon promozionale da -90 euro.

Teclast F7 Plus 3 in forte sconto grazie al coupon

Diamo uno sguardo a quelle che sono le più importanti specifiche tecniche integrate: display da 14 pollici con risoluzione Full HD e circondato da cornici ultrasottili, processore Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività. Hai la possibilità di ordinarlo subito approfittando del forte sconto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti e delle patch di sicurezza, così da poter accedere alle funzionalità più recenti e mantenere i file protetti. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, il laptop Teclast F7 Plus 3 può essere tuo al prezzo finale di soli 309 euro, approfittando del coupon Amazon a disposizione per un tempo limitato. Se lo ordini subito, domani sarà a casa tua con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.