Decoder TV con player, registratore e YouTube (SCONTO)

Non tutti i decoder TV sono uguali: quello di Kingbox che segnaliamo oggi a prezzo scontato su Amazon è multifunzione. Non si limita a ricevere tutti i canali del nuovo digitale terrestre con supporto a DVB-T2 e agli altri standard più recenti, ma fa molto di più.

Il decoder multifunzione di Kingbox è in offerta

È ad esempio in grado di trasformarsi all’occorrenza in un lettore multimediale per riprodurre video, musica e foto collegando una chiavetta o un disco fisso esterno alla porta USB frontale. Allo stesso modo può diventare un registratore per salvare i tuoi programmi preferiti e consentirli di guardarli con calma in un secondo momento, quando sei più comodo. Lo puoi ordinare subito per approfittare dello sconto.

L’elenco delle caratteristiche integrate non finisce qui: connettendo un adattatore WiFi (non incluso nella confezione) è possibile eseguire lo streaming dei video da YouTube. Ogni operazione si controlla dal telecomando universale 2-in-1 in dotazione. Gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder TV multifunzione di Kingbox al prezzo finale di soli 22,94 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime. Se lo compri subito, approfittando dello sconto, domani sarà collegato al tuo televisore per sintonizzarlo sui canali del nuovo digitale terrestre, in qualità di media player o come registratore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.