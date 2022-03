L'HUB USB-C di cui hai bisogno, ma a meno di quello che pensi

Laptop, MacBook o Mini PC, hanno tutti un accessorio indispensabile che li accomuna. Si tratta di un HUB USB-C divenuto ormai necessario soprattutto per l’utilizzo professionale di queste macchine. L’Iczi 6 in 1 Thunderbolt 3 mette a disposizione tutto ciò che ti serve sotto il profilo della connettività, oggi disponibile al suo minimo storico su Amazon per soli 22 euro.

HUB USB-C Iczi 6 in 1 Thunderbolt 3: caratteristiche tecniche

Il design è quello tradizionale per questo tipo di periferica: una scocca monoblocco in lega di alluminio che agevola la dissipazione del calore fornendo leggerezza e robustezza. Il calore è ovviamente dovuto alla porta USB Type-C abilitata al Power Delivery fino a 100W. Questa consente di collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB. In questo modo avrai il trasferimento dati e la ricarica di PC ed eventuali dispositivi mobili impegnando un’unica porta USB. Non manca una pratica uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor in mirroring o in estensione con una risoluzione massima di 4K. Una soluzione ottimale per i professionisti che possono così usufruire di un’area di lavoro più ampia per la gestione dei flussi di lavoro e del multitasking migliorata.

Trattandosi di un dispositivo rivolto all’espansione della connettività, non mancano naturalmente le tradizionali porte USB Type-A. In questo caso ammontano a due, entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Ideali per collegare dispositivi di archiviazione esterna come pendrive, hard disk o SSD. Tuttavia, nulla vieta di utilizzarle anche per la connessione di ulteriori periferiche. Completa la dotazione un comodo lettore di schede, capace di leggere e/o scrivere 2 memory card contemporaneamente. Una soluzione senza dubbio apprezzata dai professionisti del video e della fotografia che utilizzano costantemente tali supporti.

Con uno sconto del 26%, l’HUB Iczi 6 in 1 Thunderbolt 3 è disponibile su Amazon a soli 22 euro per un risparmio di 8 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.